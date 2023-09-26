Расширение "Путей солидарности": ЕС дал Украине прямой доступ к финансированию
Евросоюз разрешил Украине самостоятельно подавать заявки на финансирование инфраструктурных проектов по расширению основных экспортных маршрутов ("Путей солидарности"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
До этого, Украина могла получать средства от ЕС на модернизацию "Путей Солидарности" только при участии в проекте одной из стран ЕС.
"Впервые Украина сможет подать заявку на финансирование инфраструктурных проектов вдоль "Путей Солидарности", не нуждаясь в партнерах из ЕС. Она может сделать это самостоятельно как равноправный партнер в рамках Connecting Europe Facility (CEF). Украина может подать заявку на тех же основаниях, что и любое другое государство-член ЕС", — объяснил Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адиной Велян. Он добавил, что эти новые возможности действуют и для Молдовы.
Еще в мае 2022 года Еврокомиссия обнародовала комплекс мер по инициативе "Пути солидарности". Среди них – обеспечение КПП оборудованием и другими техническими средствами и обновление карт трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).
В июне этого года Украина подписала соглашение с ЕС об участии в программе CEF, что позволяло участвовать в конкурсах по развитию транспортной инфраструктуры совместно с партнерами государств-членов ЕС при финансовой поддержке ЕС.
В рамках программы CEF Агентство восстановления уже принимает участие в совместных проектах с Польшей, Венгрией и Румынией. Эти проекты направленны на улучшение пропускной способности пунктов пропуска со странами-членами ЕС.
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