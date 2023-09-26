Розширення "Шляхів солідарності": ЄС надав Україні прямий доступ до фінансування
Євросоюз дозволив Україні самостійно подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів щодо розширення основних експортних маршрутів ("Шляхів солідарності"). Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.
До цього Україна могла отримувати кошти від ЄС на модернізацію "Шляхів Солідарності" лише за участі в проєкті однієї з країн ЄС.
"Вперше Україна зможе подати заявку на фінансування інфраструктурних проєктів уздовж "Шляхів Солідарності", не потребуючи партнерів з ЄС. Вона може зробити це самостійно як рівноправний партнер у рамках Connecting Europe Facility (CEF). Україна може подати заявку на тих самих підставах, що й будь-яка інша держава-член ЄС", – пояснив Комісар ЄС з питань транспорту Адіною Велян. Він додав, що ці нові можливості діють й для Молдови.
Ще у травні 2022 року Єврокомісія оприлюднила комплекс заходів за ініціативою "Шляхи солідарності". Серед них – забезпечення КПП обладнанням й іншими технічними засобами та оновлення карт трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T).
У червні цього року Україна підписала угоду з ЄС щодо участі у програмі CEF, що дозволяло брати участь у конкурсах з розвитку транспортної інфраструктури спільно з партнерами держав-членів ЄС за фінансової підтримки ЄС.
У рамках програми CEF Агентство відновлення вже бере участь у спільних проєктах з Польщею, Угорщиною та Румунією Ці проєкти спрямовані на покращення пропускної спроможності пунктів пропуску з країнами-членами ЄС.
- 16 серпня ЄС вирішив віддати Україні та Молдові 134 млн євро, які призначалися для Росії та Білорусі.
- 30 серпня Україна та Литва почали працювати над розширенням залізничних коридорів до портів Балтії.
- 25 вересня з-під управління Держмитниці забрали 19 пунктів пропуску на кордоні.
Коментарі