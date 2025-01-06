Расследование Сената США выявило скрытые связи банка Credit Suisse с нацистами

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Бюджетный комитет Сената США представил результаты расследования деятельности Credit Suisse во время Второй мировой войны. Были обнаружены десятки тысяч документов, подтверждающих наличие ранее неизвестных или намеренно скрытых счетов, связанных с нацистскими клиентами. Об этом идет речь на сайте комитета.

Расследование, инициированное сенаторами Чаком Грассли и Шелдоном Уайтхаусом, охватывает деятельность Credit Suisse и его предшественников. В процессе аудита, проводимого независимой командой, удалось установить, что банк скрывал информацию даже от предварительных расследований. Более 64 000 записей из архивов свидетельствуют о связях с нацистскими посредниками и клиентами.

Особого внимания заслуживают документы так называемого отдела Inf, где хранились данные о клиентах банка. Обнаружены тысячи физических документов и микрофильмов с отметками "Американский черный список" – эти записи использовались для обозначения организаций, поддерживающих страны нацистского блока (Оси) во Второй мировой войне.

Кроме того, найдены доказательства использования счетов Credit Suisse для финансирования так называемых ратлайнов — путей бегства нацистских преступников после войны. Установлены связи с лицами, которые занимались перевозкой и сокрытием нацистов в Европе и за ее пределами.

Сенаторы отметили, что банк годами скрывал данные даже от официальных комиссий, таких как Бергиерская и Волькеровская. Например, информация о счете одного из посредников нацистов была умышленно исключена из отчетов для этих комиссий.

Благодаря вмешательству Сената банк UBS, ныне владеющий Credit Suisse, согласился открыть доступ к архивам.

Исследование продолжается, а окончательный отчет ожидается в 2026 году. Сенаторы заявляют, что эти документы должны стать доступными общественности, чтобы обеспечить справедливость для жертв нацистских преступлений и сохранить историческую память.

Credit Suisse, банк с 168-летней историей, прекратил существование в мае 2024 года. Его поглотила UBS Group. Банк играл центральную роль в истории и развитии Швейцарии. Бывший Schweizerische Kreditanstalt был основан в 1856 году для финансирования строительства железнодорожной сети. Credit Suisse Group была представлена в 56 странах. Работала в частном и инвестиционном банкинге и управлении активами.

Credit Suisse не торговался как единое предприятие с 13 июня 2023 года, когда состоялся первый этап завершения слияния. Акции банка были исключены из листинга Швейцарской фондовой биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи соответственно.

21 марта 2023 года стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).