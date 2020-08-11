Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов 90% прибыли

ОАО "Райффайзен банк Аваль" планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 4,27 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2019 год. Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные эмитента в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Также 700 тыс. грн (0,01%) хотят направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.

В 2019 году Райффайзен банк Аваль начислил 3,5 млрд грн дивидендов, а в 2018 году – 4,2 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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