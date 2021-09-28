Средняя зарплата упала ниже 14 000 грн в августе – Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы снизился на 2,4%, а по сравнению с августом 2020 года – увеличился на 22,3%.

Реальная средняя зарплата сократилась на 2,2% в августе 2021 года по сравнению и июлем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,9% по сравнению с августом 2020 года.