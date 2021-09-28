Средняя зарплата упала ниже 14 000 грн в августе – Госстат
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы снизился на 2,4%, а по сравнению с августом 2020 года – увеличился на 22,3%.
Реальная средняя зарплата сократилась на 2,2% в августе 2021 года по сравнению и июлем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,9% по сравнению с августом 2020 года.
Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 358 грн (+21,2% за год), самый низкий – в Черновицкой области – 10 811 грн (+20,2%).
По отраслям самые высокие зарплаты в августе получали в сфере информации и телекоммуникации (24 813 грн; +25,1%) и финансовой и страховой деятельности (23 537 грн; +19,53%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (9788 грн; +57,3%).
- За 2020 год реальная зарплата в Украине выросла на 10,1%. За первые три месяца 2021-го реальная зарплата выросла на 9,5%. В мае годовой рост составил 28,1%, до 13 499 грн. В июне – 5,8%. В июле - 10,2%.
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