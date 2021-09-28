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Средняя зарплата упала ниже 14 000 грн в августе – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 17:56
Средняя зарплата упала ниже 14 000 грн в августе – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

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По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы снизился на 2,4%, а по сравнению с августом 2020 года – увеличился на 22,3%.  

Реальная средняя зарплата сократилась на 2,2% в августе 2021 года по сравнению и июлем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 10,9% по сравнению с августом 2020 года.  

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 358 грн (+21,2% за год), самый низкий – в Черновицкой области – 10 811 грн (+20,2%).   

По отраслям самые высокие зарплаты в августе получали в сфере информации и телекоммуникации (24 813 грн; +25,1%) и финансовой и страховой деятельности (23 537 грн; +19,53%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (9788 грн; +57,3%). 

Средняя зарплата упала ниже 14 000 грн в августе – Госстат

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%.

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Роман Брыль
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Госстат реальная зарплата
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