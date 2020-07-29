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Реальная зарплата в июне выросла на 4,8% - Госстат

29.07.2020, 12:49
Реальная зарплата в июне выросла на 4,8% - Госстат - Фото
деньги зарплата (pixabay.com)

Реальная заработная плата в Украине в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года увеличилась на 4,8% - до 11,5 тыс. грн., сообщила Государственная служба статистики.

По отношению к маю 2020 года зарплата выросла на 9,5%.

Самый высокий уровень зарплат в июне был в Киеве (16,393 тыс. грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,504 тыс. грн).

Сергей Чигирь
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