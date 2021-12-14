Реформа таможни. Госбюджет недополучает 50 млрд в год – Гетманцев

Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По словам Гетманцева, перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.)", — сообщил он.

Гетманцев уточнил, если поступления не увеличатся в декабре, то на таможне будут увольнять ответственных за это замов и руководителей "худших по выполнению планов" таможен.

В частности, глава комитета заявил, что пока рано оценивать работу главы таможни.

"Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях", – сказал Даниил Гетманцев.

Гетманцев подытожил, что в налоговом комитете решили начать с перевыполнения плана по поступлениям на таможне. По его словам, в таком режиме на таможне за несколько месяцев "наведут порядок".

В ноябре Кабмин назначил бригадного генерала пограничной службы Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы.

В ноябре экс-глава таможенной службы Павел Рябикин сообщал, что ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек начиная с июля, с введением тестирования сотрудников на таможне.

В декабре министр финансов сообщал, что санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.