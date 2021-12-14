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Реформа таможни. Госбюджет недополучает 50 млрд в год – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 12:32
Реформа таможни. Госбюджет недополучает 50 млрд в год – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев ( Фото: пресс-служба Слуги народа)

Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Гетманцева, перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.)", — сообщил он.

Гетманцев уточнил, если поступления не увеличатся в декабре, то на таможне будут увольнять ответственных за это замов и руководителей "худших по выполнению планов" таможен.

В частности, глава комитета заявил, что пока рано оценивать работу главы таможни.

"Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях", – сказал Даниил Гетманцев.

Гетманцев подытожил, что в налоговом комитете решили начать с перевыполнения плана по поступлениям на таможне. По его словам, в таком режиме на таможне за несколько месяцев "наведут порядок".

  • В ноябре Кабмин назначил бригадного генерала пограничной службы Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы.
  • В ноябре экс-глава таможенной службы Павел Рябикин сообщал, что ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек начиная с июля, с введением тестирования сотрудников на таможне.
  • В декабре министр финансов сообщал, что санкции в отношении "контрабандистов" не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

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Наталия Фреик
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Даниил Гетманцев реформа таможни Гостаможня
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