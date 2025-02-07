Регулятор усилит защиту украинцев от банкротств застройщиков. Что изменится
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила изменения в нормативную базу, которые усиливают защиту инвесторов от банкротств застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР со ссылкой на результаты заседании Комиссии.
"По результатам мониторинговых мероприятий, которые на постоянной основе проводит НКЦБФР, в последнее время участились случаи банкротства застройщиков. На заседании было принято решение урегулировать такие проблемные вопросы и предупредить указанные риски посредством внесения изменений в соответствующую нормативную базу Комиссии", — говорится в сообщении.
Изменения предполагают:
- Обязательное размещение компанией-управителем, с которой у граждан заключены договоры об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) на собственном веб-сайте информации об открытии в отношении застройщика производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) и результатах его рассмотрения.
- Обязательство компании-управителя прекратить финансирование строительства.
- Запрет на заключение новых договоров об участии в ФФС с гражданами, если в отношении застройщика открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности).
- Право гражданина на отказ от перечисления средств согласно заключенному договору в течение срока производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) застройщика. Такой отказ не будет считаться нарушением условий договора.
В течение 10 дней НКЦБФР ждет замечания и предложения для дальнейшего одобрения документа.
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