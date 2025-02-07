Регулятор посилить захист українців від банкрутств забудовників. Що зміниться

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала зміни до нормативної бази, які посилюють захист інвесторів від банкрутств забудовників. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР із посиланням на результати засідання Комісії.

"За результатами моніторингових заходів, які на постійній основі проводить НКЦПФР, останнім часом почастішали випадки банкрутств забудовників. На засіданні було ухвалено рішення врегулювати такі проблемні питання та попередити зазначені ризики за допомогою внесення змін до відповідної нормативної бази Комісії", – йдеться у повідомленні.

Зміни передбачають:

Обов'язкове розміщення компанією-управителем, з якою у громадян укладено договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ) на власному вебсайті інформації про відкриття щодо забудовника провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та результати його розгляду. Зобов'язання компанії-управителя припинити фінансування будівництва. Заборону на укладення нових договорів про участь у ФФБ з громадянами, якщо щодо забудовника відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Право громадянина на відмову від переказу коштів згідно з укладеним договором протягом строку провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) забудовника. Така відмова не вважатиметься порушенням умов договору.

Протягом 10 днів НКЦПФР чекає на зауваження та пропозиції для подальшого схвалення документа.

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