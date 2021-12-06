Рекорд микрокредитования: объем займов украинцев достиг 49 млрд грн
За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн. Это превысило показатель 2020 года на 261 млн грн, сообщает Опендатабот.
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Отмечается, что количество выданных кредитов растет с каждым годом. Так, в 2019 году ежемесячно выдавалось около 982 500 кредитов, в 2020 году – 1 млн, в 2021 году – уже 1,2 млн.
Чаще украинцы берут микрозаймы онлайн: 85% договоров оформляются дистанционно.
При этом задолженность населения перед микрокредитными организациями увеличивается ежегодно — общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. В настоящее время украинцы задолжали 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.
- В октябре НБУ утвердил требования по раскрытию небанковскими финучреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и полной стоимости кредита для потребителя.
- В ноябре 2021 года Нацбанк утвердил Положение о дополнительных требованиях к кредитным договорам небанковских финансовых учреждений. Цель документа – сделать договоры более информативными и понятными для потребителей финансовых услуг.
- По данным проекта USAID "Трансформация финансового сектора", размер средней реальной годовой процентной ставки по предлагаемым финучреждениями микрокредитам составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых.
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