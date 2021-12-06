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Рекорд микрокредитования: объем займов украинцев достиг 49 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 12:09
Рекорд микрокредитования: объем займов украинцев достиг 49 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

За три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн. Это превысило показатель 2020 года на 261 млн грн, сообщает Опендатабот.

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Отмечается, что количество выданных кредитов растет с каждым годом. Так, в 2019 году ежемесячно выдавалось около 982 500 кредитов, в 2020 году – 1 млн, в 2021 году – уже 1,2 млн.

Чаще украинцы берут микрозаймы онлайн: 85% договоров оформляются дистанционно.

При этом задолженность населения перед микрокредитными организациями увеличивается ежегодно — общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. В настоящее время украинцы задолжали 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

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Анна Лыса-Кузмич
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МФО микрокредиты
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