Решение смягчить критерии блокировки налоговых накладных начало давать результаты

Фото: Государственная налоговая служба

Смягчение критериев блокировки налоговых накладных позволило уменьшить показатель блокировки до 0,2% в октябре 2025 года. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

"То, что считает главным критерием господин Гетманцев (процент блокировки накладных), уменьшилось до 0,2%. То, что считаю главным критерием я (процент активных предприятий, у которых блокировались накладные), тоже уменьшилось – с 12% до 6,5%. Но это все равно очень высокий показатель", – написал в Facebook бывший заместитель министра экономики Игорь Дядюра, который обратил внимание на данные ГНС.

Совет бизнес-омбудсмена в феврале сообщил, что с остановкой регистрации накладных в октябре-декабре 2024 года столкнулись около 9,6% плательщиков (что меньше показателей 2022 года, когда с блокировкой накладных сталкивались около 20–30% плательщиков).