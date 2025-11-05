Рішення пом'якшити критерії блокування податкових накладних почало давати результати
Пом'якшення критеріїв блокування податкових накладних дозволило зменшити показник блокування до 0,2% в жовтні 2025 року. Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби.
"Те, що вважає головним критерієм пан Гетманцев (відсоток блокування накладних), зменшилось до 0,2%. Те, що вважаю головним критерієм я (відсоток активних підприємств, у яких блокувалися накладні), теж зменшилося – з 12% до 6,5%. Але це все одно дуже високий показник", – написав у Facebook колишній заступник міністр економіки Ігор Дядюра, який звернув увагу на дані ДПС.
Рада бізнес-омбудсмена в лютому повідомила, що із зупинкою реєстрації накладних у жовтні-грудні 2024 року стикнулися близько 9,6% платників (що є меншим від показників 2022 року, коли з блокуванням накладних стикались близько 20–30% платників).
- Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев говорив, що нормальний відсоток блокування податкових накладних в Україні має становити не більш як 0,2%.
- Такий самий показник брав за орієнтир голова Державної податкової служби Руслан Кравченко (нинішній генеральний прокурор) у квітні 2025 року.
