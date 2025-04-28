Глава Податкової заявив про кризу довіри: Бізнес відчуває, що ми вороги. А ми не вороги

Руслан Кравченко каже бізнесу, що він йому не ворог, просто робота така – збирати податки

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Глава Державної податкової служби Руслан Кравченко заявив про кризу довіри з боку бізнесу до його відомства. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

"У бізнесу максимальна недовіра до Податкової. Були зловживання під час блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових. У роботі була криза. Кожен департамент був сам за себе, кожна область – сама за себе, вони не комунікували між собою. Ми проводимо зустрічі з бізнесом. У Дніпрі голову Податкової вже п'ять років не бачили, наприклад. В інших областях — схожа ситуація. Остання наша зустріч була з асоціаціями виробників меду та горіхів. Не дуже приємна розмова, тому що бізнес відчуває, що ми вороги. А ми не вороги. Я кажу: "Ви бізнес, а в мене така робота – збирати податки. Треба золоту середину знаходити", – розповів він.

На пряме запитання, чи відчуває він кризу довіри до Податкової, Кравченко відповів: "Так", додавши, що стратегічна мета реформи ДПС – повернути цю довіру.

Для цього він, наприклад, наказав створити консультаційні центри й "намагається змусити" працівників телефонувати та пояснювати підприємствам, чому їх віднесли до категорії ризикових.

Глава ДПС також підтвердив бажання зменшити кількість заблокованих накладних до 0,2% (у 2024 році було 0,76%). Для цього пропонується збільшити кількість критеріїв для безумовної реєстрації накладних.

"Якщо хтось захоче використати ці покращення для ухилення від сплати податків, то ми разом з БЕБ будемо відповідно реагувати", – сказав Кравченко.