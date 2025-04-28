Глава Налоговой заявил о кризисе доверия: Бизнес чувствует, что мы враги. А мы не враги

Руслан Кравченко говорит бизнесу, что он ему не враг, просто работа такая – собирать налоги

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил о кризисе доверия со стороны бизнеса к его ведомству. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"У бизнеса максимальное недоверие к Налоговой. Были злоупотребления при блокировании налоговых накладных, отнесении предприятий к рисковым. В работе был кризис. Каждый департамент был сам за себя, каждая область – сама за себя, они не коммуницировали между собой. Мы проводим встречи с бизнесом. В Днепре главу Налоговой уже пять лет не видели, например. В других областях — похожая ситуация. Последняя наша встреча была с ассоциациями производителей меда и орехов. Не очень приятный разговор, потому что бизнес чувствует, что мы враги. А мы не враги. Я говорю: "Вы бизнес, а у меня такая работа – собирать налоги. Надо золотую середину находить", — рассказал он.

На прямой вопрос, ощущает ли он кризис доверия к Налоговой, Кравченко ответил: "Да", добавив, что стратегическая цель реформы ГНС – вернуть это доверие.

Для этого он, например, приказал создать консультационные центры и "пытается заставить" работников звонить и объяснять предприятиям, почему их отнесли к категории рисковых.

Глава ГНС также подтвердил желание снизить количество заблокированных накладных до 0,2% (в 2024 году было 0,76%). Для этого предлагается увеличить количество критериев для безусловной регистрации накладных.

"Если кто-то захочет использовать эти улучшения для уклонения от уплаты налогов, то мы вместе с БЭБ будем реагировать соответственно", — сказал Кравченко.