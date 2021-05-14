Рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира возглавил китайский банк – Forbes
Китайский банк Industrial & Commercial Bank of China возглавил ежегодный рейтинг Forbes Global 2000 крупнейших компаний мира, чьи акции находятся в свободном обращении на фондовых биржах. Полный список опубликован на сайте издания.
Всего в топ-10 крупнейших публичных компаний находятся четыре представителя Китая.
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В издании отмечают, что не смотря на экономические трудности, вызванные пандемией COVID-19, публичные компании показали высокие финансовые результаты. Большинство центральных банков развитых стран значительно снизили учетные ставки для стимулирования своих экономик, что подтолкнуло инвесторов увеличить инвестиции в фондовые рынки.
В целом, капитализация публичных компаний выросла на 48% за последние 12 месяцев. Минимальный показатель рыночной стоимости компании для падания в рейтинг Forbes 2000 увеличился до $8,26 млрд, по сравнению с $5,27 млрд в 2020 году.
Forbes ранжирует в рейтинге компании по четырем показателям: объем продаж, прибыль, стоимость активов и рыночная капитализация.
Среди 2000 крупнейших компаний мира нет ни одного представителя Украины.
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