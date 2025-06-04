Резерв РФ на "черный день" сократился еще на 14%: война и цены на нефть бьют по бюджету

Фонд национального благосостояния России потерял $5,8 млрд в мае 2025 года из-за расходов на войну

Фото: Depositphotos

Ликвидные активы Фонда национального благосостояния России, являющегося резервом страны на "черный день", сократились на 14% в мае 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

Причиной тому является то, что растущие расходы на полномасштабную войну в Украине и падение цен на нефть сжимают российский бюджет.

Свободные деньги Фонда национального благосостояния РФ сократились до 2,8 трлн рублей ($35,7 млрд) за май. Это означает потерю 453,8 млрд рублей ($5,8 млрд.), доступных для финансирования бюджетного дефицита.

Читайте также В Украину вкладывают как в будущее, а Россия доедает свое прошлое

По подсчетам Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года ликвидные активы Фонда сократились на 68%.

Планы пополнения резервов в этом году за счет избыточных доходов от продажи нефти и газа были сорваны из-за падения стоимости нефти, вызванного торговой войной президента США Дональда Трампа.

Снижение цен на нефть заставило российское правительство сократить прогноз доходов от энергоносителей на 24% и увеличить втрое прогнозируемый дефицит бюджета.