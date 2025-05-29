Россия втрое увеличила дефицит бюджета из-за потери $33 млрд на доходах от нефти и газа

Госдума России увеличила дефицит бюджета на 2025 год втрое – до 3,8 трлн рублей ($48 млрд)

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Госдума РФ одобрила в первом чтении изменения в бюджет на 2025 год, предполагающие увеличение планового дефицита втрое – с 1,17 до 3,8 трлн рублей ($48 млрд). Об этом пишет The Moscow Times.

Изначально власти России планировали сократить "дыру" в бюджете на 1,17 трлн рублей ($15 млрд) и начать пополнять Фонд национального благосостояния, существенно уменьшившийся за три года полномасштабной войны в Украине.

Но из-за падения цен на нефть и укрепления рубля пришлось изменить планы – теперь вместо накопления резервов Минфин России снова готовится их тратить.

В новом прогнозе правительство страны снизило ожидаемую среднюю цену на нефть Urals – с $69,7 до $56 за баррель. При этом фактическая цена с начала года уже была ниже даже этого нового показателя.

Вместе с укреплением рубля это привело к сокращению нефтегазовых доходов России почти на 2,6 трлн рублей ($33 млрд) – на четверть запланированных поступлений.

В Минфине РФ признали, что ситуация может еще ухудшиться осенью, когда появятся новые данные.

Глава бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров предупредил, что реальный дефицит может оказаться еще больше, ведь уже за первые четыре месяца 2025 года он достиг 3,23 трлн рублей ($41 млрд), почти равняясь новой годовой оценке.

Помимо экономических факторов, новыми рисками для российских доходов становятся угрозы усиления санкций со стороны США, в частности – вторичных ограничений для покупателей российской нефти.