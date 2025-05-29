Росія втричі збільшила дефіцит бюджету через втрату $33 млрд на доходах від нафти й газу

Держдума Росії збільшила дефіцит бюджету на 2025 рік утричі – до 3,8 трлн рублів ($48 млрд)

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Держдума РФ схвалила у першому читанні зміни до бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення планового дефіциту утричі – з 1,17 до 3,8 трлн рублів ($48 млрд). Про це пише The Moscow Times.

Початково влада Росії планувала скоротити "дірку" в бюджеті на 1,17 трлн рублів ($15 млрд) та почати поповнювати Фонд національного добробуту, що суттєво зменшився за три роки повномасштабної війни в Україні.

Але через падіння цін на нафту і зміцнення рубля довелося змінити плани – тепер замість накопичення резервів Мінфін Росії знову готується їх витрачати.

У новому прогнозі уряд країни знизив очікувану середню ціну нафти Urals – з $69,7 до $56 за барель. Водночас фактична ціна з початку року вже була нижчою навіть за цей новий показник.

Разом зі зміцненням рубля це призвело до зменшення нафтогазових доходів Росії майже на 2,6 трлн рублів ($33 млрд) – на чверть запланованих надходжень.

У Мінфіні РФ визнали, що ситуація може ще погіршитися восени, коли з’являться нові дані.

Голова бюджетного комітету Держдуми РФ Андрій Макаров попередив, що реальний дефіцит може виявитися ще більшим, адже вже за перші чотири місяці 2025 року він сягнув 3,23 трлн рублів ($41 млрд), майже дорівнюючи новій річній оцінці.

Крім економічних факторів, новими ризиками для російських доходів стають загрози посилення санкцій із боку США, зокрема – вторинних обмежень для покупців російської нафти.