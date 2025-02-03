РФ пыталась создать "долларовый резерв" в Турции под видом финансирования АЭС – WSJ

РФ пыталась создать "долларовый резерв" в Турции под видом финансирования АЭС "Аккую" для обхода санкций США, но схему заблокировал Минюст США

АЭС ''Аккую'' в Турции (Фото: akkuyu.com)

После замораживания валютных резервов Центробанка Россия пыталась создать в Турции "офшорный долларовый резерв" для финансирования своих международных сделок и обхода санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Как работала схема

Согласно плану, Россия и Турция договорились, что на тот момент не находившийся под санкциями Газпромбанк предоставит кредит в размере около $9 млрд для строительства атомной электростанции "Аккую". Строительством занималась госкорпорация "Росатом", также не находившаяся под санкциями.

Деньги должны были поступать на счет крупнейшего государственного банка Турции – Ziraat Bankası. Оттуда они перечислялись бы российским компаниям, которые также имели счета в этом банке. Скрытым донором этих средств должен был стать Центробанк РФ. Такой механизм позволял избежать прямого взаимодействия с финансовой системой США.

Турция, со своей стороны, извлекла выгоду в виде дополнительного притока долларовой ликвидности в свою финансовую систему.

Почему схема не сработала

Российская сторона успела перевести более $5 млрд через два американских банка – JPMorgan и Citigroup. Летом 2022 года Газпромбанк отправил $3 млрд через Citigroup на счета АЭС в турецком Ziraat Bankası. Еще более $2 млрд прошли через JPMorgan.

Впрочем, когда Россия попыталась отправить очередной транш в размере $2 млрд, Министерство юстиции США вмешалось и заморозило эти средства.

В 2024 году американские прокуроры начали изучать возможность конфискации этих денег через судебный иск. Но администрация Байдена приостановила этот процесс из-за опасений, что он может помешать отношениям с Турцией. Вашингтон остерегался, что это подорвет сотрудничество с Анкарой по стратегически важным вопросам — от борьбы с терроризмом до усилий по урегулированию ситуации в Сирии и Газе.

По данным источников WSJ, после замораживания резервов Центробанка РФ в феврале 2022 года глава ведомства Эльвира Набиуллина и российские госкорпорации получили непосредственное поручение из Кремля найти способы использования этих средств.

Американские следователи подозревают, что к этой схеме могли быть причастны и другие высокопоставленные российские чиновники, а также один из главных помощников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – глава национальной разведки Ибрагим Калын.

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В Росатоме заявили, что все средства, выделенные для строительства АЭС, были направлены на финансирование проекта, оплату подрядчиков, выполнение социальных и финансовых обязательств в Турции. Представители Центробанка РФ, Газпромбанка и Ziraat Bankası отказались от комментариев.

Справка Строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" мощностью 4800 МВт российским Росатомом продолжается в Средиземноморском регионе Турции. Ввести в эксплуатацию первый блок планируется в июле 2025 года. В июне 2024 года в РФ заявляли, что Росатом с вероятностью в 90% получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе. В сентябре Siemens заявила, что



Всего Турция планирует построить три четырехреакторных атомных электростанции и дополнить их малыми и средними реакторами (ММР) общей мощностью генерации 20 000 МВт для диверсификации структуры производства электроэнергии. США уже Строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" мощностью 4800 МВт российским Росатомом продолжается в Средиземноморском регионе Турции. Ввести в эксплуатацию первый блок планируется в июле 2025 года. В июне 2024 года в РФ заявляли, что Росатом с вероятностью в 90% получит для реализации проект второй турецкой АЭС в Синопе. В сентябре Siemens заявила, что не будет поставлять оборудование для турецкой АЭС, строящейся Росатомом.Всего Турция планирует построить три четырехреакторных атомных электростанции и дополнить их малыми и средними реакторами (ММР) общей мощностью генерации 20 000 МВт для диверсификации структуры производства электроэнергии. США уже предлагали туркам свою помощь, чтобы вытеснить с рынка россиян. В то же время Анкара рассматривает предложения со стороны корейских и китайских компаний.