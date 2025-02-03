РФ пыталась создать "долларовый резерв" в Турции под видом финансирования АЭС – WSJ
После замораживания валютных резервов Центробанка Россия пыталась создать в Турции "офшорный долларовый резерв" для финансирования своих международных сделок и обхода санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как работала схема
Согласно плану, Россия и Турция договорились, что на тот момент не находившийся под санкциями Газпромбанк предоставит кредит в размере около $9 млрд для строительства атомной электростанции "Аккую". Строительством занималась госкорпорация "Росатом", также не находившаяся под санкциями.
Деньги должны были поступать на счет крупнейшего государственного банка Турции – Ziraat Bankası. Оттуда они перечислялись бы российским компаниям, которые также имели счета в этом банке. Скрытым донором этих средств должен был стать Центробанк РФ. Такой механизм позволял избежать прямого взаимодействия с финансовой системой США.
Турция, со своей стороны, извлекла выгоду в виде дополнительного притока долларовой ликвидности в свою финансовую систему.
Почему схема не сработала
Российская сторона успела перевести более $5 млрд через два американских банка – JPMorgan и Citigroup. Летом 2022 года Газпромбанк отправил $3 млрд через Citigroup на счета АЭС в турецком Ziraat Bankası. Еще более $2 млрд прошли через JPMorgan.
Впрочем, когда Россия попыталась отправить очередной транш в размере $2 млрд, Министерство юстиции США вмешалось и заморозило эти средства.
В 2024 году американские прокуроры начали изучать возможность конфискации этих денег через судебный иск. Но администрация Байдена приостановила этот процесс из-за опасений, что он может помешать отношениям с Турцией. Вашингтон остерегался, что это подорвет сотрудничество с Анкарой по стратегически важным вопросам — от борьбы с терроризмом до усилий по урегулированию ситуации в Сирии и Газе.
По данным источников WSJ, после замораживания резервов Центробанка РФ в феврале 2022 года глава ведомства Эльвира Набиуллина и российские госкорпорации получили непосредственное поручение из Кремля найти способы использования этих средств.
Американские следователи подозревают, что к этой схеме могли быть причастны и другие высокопоставленные российские чиновники, а также один из главных помощников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – глава национальной разведки Ибрагим Калын.
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В Росатоме заявили, что все средства, выделенные для строительства АЭС, были направлены на финансирование проекта, оплату подрядчиков, выполнение социальных и финансовых обязательств в Турции. Представители Центробанка РФ, Газпромбанка и Ziraat Bankası отказались от комментариев.
Всего Турция планирует построить три четырехреакторных атомных электростанции и дополнить их малыми и средними реакторами (ММР) общей мощностью генерации 20 000 МВт для диверсификации структуры производства электроэнергии. США уже предлагали туркам свою помощь, чтобы вытеснить с рынка россиян. В то же время Анкара рассматривает предложения со стороны корейских и китайских компаний.
- Санкции против Газпромбанка были введены 21 ноября, что создало препятствия европейским покупателям российского газа. Турция сразу начала переговоры с США о смягчении режима санкций, которое позволило бы и дальше использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.
- В декабре США предоставили исключение из наложенных на Газпромбанк санкций для оплаты российского газа Венгрией и Турцией.