Риски невыплаты пенсий. В комитете Рады рассказали о проблемах Пенсионного фонда

Бюджет Пенсионного фонда разбалансирован, а дальнейшее ухудшение финансового состояния ПФ может привести к возникновению проблем с выплатой пенсий. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда Украины перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Казначейства отсутствуют законодательные основания предоставлять Фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", – отметила она.

Основные проблемы ПФ

По словам Третьяковой, основные проблемы в деятельности Пенсионного фонда таковы:

- бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы госбюджета на финансирование выплаты пенсий и покрытие дефицита ПФ составят 203,8 млрд грн;

- по состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по уплате единого социального взноса составила 20,5 млрд грн;

- постоянно дотируя Пенсионный фонд, государство до сих пор не имеет эффективного механизма контроля за деятельностью и стратегией развития ПФ (согласно статье 60 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", высшим органом управления Пенсионного фонда является правление, в состав которого входят по пять представителей от государства, застрахованных лиц и работодателей).

Доходы и расходы ПФ

23 сентября в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики состоялось совещание по вопросам деятельности Пенсионного фонда. В совещании приняли участие представители офиса омбудсмена, Министерства социальной политики, Министерства финансов, Пенсионного фонда, Государственной казначейской службы и Конфедерации работодателей Украины.

В ходе встречи были озвучены следующие данные.

Доходы Пенсионного фонда за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд грн, в том числе 121,9 млрд грн – средства госбюджета, а 177,7 млрд грн – собственные средства ПФ, полученные в виде поступлений от уплаты единого социального взноса.

Общие расходы ПФ на пенсионные и другие выплаты за этот период составили 315,6 млрд грн.

Сколько пенсионеров в Украине

По состоянию на 11 сентября количество пенсионеров в Украине составляет 11 241 834 человека.

Обслуживание пенсионеров осуществляется в 601 сервисном центре ПФ.

С 1 июля внедрена услуга автоматического назначения пенсий при достижении пенсионного возраста. Ею уже воспользовалось 7 200 человек.

Кроме того, сейчас проводится масштабный перевод бумажных пенсионных дел в электронную форму для упрощения работы с пенсионерами.

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

16 сентября Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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