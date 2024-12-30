Российский рубль продолжает терять позиции

Иллюстративное фото: depositphotos.com

30 декабря 2024 года российский рубль продолжает падать, курс доллара на международном рынке Forex в начале торгов достиг отметки 111,7566 за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

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Сейчас доллар торгуется на уровне около 105,4 рубля, демонстрируя устойчивое ослабление российской валюты.

Основной причиной ослабления рубля стали санкции и активное приобретение валюты импортерами, опасающимися ее дефицита из-за новых санкций США. 21 ноября в список санкций SDN были внесены Газпромбанк и несколько других российских банков, обеспечивавших валютные расчеты для бизнеса и поступления от экспорта газа.

Как отмечают росСМИ, кроме санкций, на рубль давят геополитические риски, падение цен на нефть, подорожание импорта из-за проблем с логистикой, а также ослабление требований к экспортерам возвращать валютную выручку в страну.

Эксперты прогнозировали, что к концу года курс рубля может упасть до 115-120 за доллар.