Російський рубль на початку торгів 30 грудня досягнув позначки 111,7566 за долар

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30 грудня 2024 року російський рубль продовжує падати, курс долара на міжнародному ринку Forex на початку торгів досяг позначки 111,7566 за долар. Про це свідчать дані порталу Investing.com.

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Наразі долар торгується на рівні близько 105,4 рубля, демонструючи стійке послаблення російської валюти.

Основною причиною ослаблення рубля стали санкції та активне придбання валюти імпортерами, які побоюються її дефіциту через нові санкції США. 21 листопада до списку санкцій SDN були внесені Газпромбанк і кілька інших російських банків, які забезпечували валютні розрахунки для бізнесу і надходження від експорту газу.

Як зазначають росЗМІ, окрім санкцій, на рубль тиснуть геополітичні ризики, падіння цін на нафту, подорожчання імпорту через проблеми з логістикою, а також послаблення вимог до експортерів повертати валютний виторг у країну.

Експерти прогнозували, що до кінця року курс рубля може впасти до 115-120 руб. за долар.