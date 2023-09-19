Россия активно завозит немецкие станки для производства снарядов. Украина требует санкций
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло 14 российских импортеров станков немецкого производителя Spinner в список кандидатов на международные и украинские санкции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
После начала полномасштабного вторжения объем поставок оборудования Spinner в РФ в 2022-2023 годах увеличился более чем на 500%.
Агентство получило информацию, что с завода в Турции отправлен очередной универсальный немецкий станок Spinner для российской компании "Серовский механический завод". России нужен этот станок для наращивания производства осколочно-фугасных снарядов для танков.
НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым сообщило, что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессора.
Большая часть российского оружия продолжает производиться на станках стран G7, поскольку у самой РФ нет такого материально-технического и технологического обеспечения.
Россия активно использует компании-посредники для покупки и доставки стратегически важных станков, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и жидкостей для продолжения ведения войны.
- 7 сентября 2023 года Украина внесла в список спонсоров войны крупнейшего турецкого производителя стекла.
- 15 сентября индийский экспортер бриллиантов попал в список международных спонсоров войны.
- 18 сентября британский спонсор войны избавился от бизнеса в России. Сделку закроют до конца года.
Комментарии