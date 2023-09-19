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Россия активно завозит немецкие станки для производства снарядов. Украина требует санкций

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 17:30
Россия активно завозит немецкие станки для производства снарядов. Украина требует санкций - Фото
Иллюстрация: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло 14 российских импортеров станков немецкого производителя Spinner в список кандидатов на международные и украинские санкции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.  

После начала полномасштабного вторжения объем поставок оборудования Spinner в РФ в 2022-2023 годах увеличился более чем на 500%. 

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Агентство получило информацию, что с завода в Турции отправлен очередной универсальный немецкий станок Spinner для российской компании "Серовский механический завод". России нужен этот станок для наращивания производства осколочно-фугасных снарядов для танков.

НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым сообщило, что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессора.

Большая часть российского оружия продолжает производиться на станках стран G7, поскольку у самой РФ нет такого материально-технического и технологического обеспечения. 

Россия активно использует компании-посредники для покупки и доставки стратегически важных станков, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и жидкостей для продолжения ведения войны. 

На портале НАПК "Война и Санкции" появился раздел "Кандидаты на санкции", который поможет легко найти потенциальных кандидатов на введение санкций как в Украине, так и в странах санкционной коалиции. Раздел предлагает перечень обоснований и доказательной базы для быстрого и эффективного применения санкций.
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Роман Брыль
напксанкции против россиистанокSpinner
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