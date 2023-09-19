Росія активно завозить німецькі верстати для виробництва снарядів. Україна вимагає санкцій

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло 14 російських імпортерів верстатів німецького виробника Spinner до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Після початку повномасштабного вторгнення обсяг постачання обладнання Spinner у РФ у 2022-2023 роках збільшився більш ніж на 500%.

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Агентство отримало інформацію, що із заводу в Туреччині відправлено черговий універсальний німецький верстат Spinner для російської компанії "Сіровський механічний завод". Росії потрібен цей верстат для нарощування виробництва уламково-фугасних снарядів для танків.

НАЗК вже надіслало офіційного листа Федеральному міністерству економіки й технології Німеччини та безпосередньо виробнику компанії Spinner, яким повідомило, що верстат був фактично проданий російській армії й використовуватиметься для виробництва боєприпасів країни-агресорки.

Більшість російської зброї продовжують вироблятися на верстатах країн G7, оскільки сама РФ не має такого матеріально-технічного та технологічного забезпечення.

Росія активно використовує компанії-посередники для купівлі та доставлення стратегічно важливих верстатів, запасних частин, інструментів, програмного забезпечення та рідин для продовження ведення війни.

На порталі НАЗК "Війна та Санкції" з'явився розділ "Кандидати на санкції", який допоможе легко знайти потенційних кандидатів для запровадження санкцій як в Україні, так і в країнах санкційної коаліції. Розділ пропонує перелік обґрунтувань та доказової бази для швидкого та ефективного застосування санкцій.

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