Россия готовится к дефолту: Путин запретил платить по внешним долгам в валюте

Путин подписал указ о выплате исключительно в рублях обязательств по российским еврооблигациям, номинированным в иностранной валюте. Об этом пишут кремлевские информагентства со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно указу, рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться "выполненными надлежащим образом" вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.

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Выплаты в рублях нарушают условия выпуска большинства еврооблигаций РФ и могут быть расценены как дефолт.

В частности, платеж в рублях нарушает условия по долларовым облигациям 2026 года, выплата по которым должна была состояться еще 27 мая. Тогда владельцы российских еврооблигаций не получили вовремя купонные выплаты почти на $100 млн. Что запустило 30-дневный льготный период, по истечении которого (если не будет найдено решение) наступит дефолт.

Из предстоящих выплат России допускают платежи в рублях только облигации 2036 года, номинированные в евро.

Для следующих трех платежей в конце июня в облигационных документах рубль как альтернативная валюта для платежей не указан.

В минфине РФ еще в конце мая заявили, что планируют перейти на оплату обязательств по внешнему долгу в рублях. Согласно плану, выплаты в рублях будут производиться на счета иностранных инвесторов типа "С". Доступ к выплатам инвесторы смогут получить после обращения в Национальный депозитарий России.

Пока неясно, как будет проходить этот процесс, и смогут ли инвесторы в конечном итоге получить платежи.

25 мая Минфин РФ заявил, что будет платить по еврооблигациям в рублях. 29 мая владельцы еврообондов России не получили деньги вовремя. Запущен новый отсчет к дефолту.

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Роман Брыль

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