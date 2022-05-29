Владельцы еврообондов России не получили деньги вовремя. Запущен новый отсчет к дефолту

Владельцы российских еврооблигаций не получили вовремя купонные выплаты на сумму почти $100 млн. Это значит, что начался новый отсчет времени до возможного дефолта России – так называемый 30-дневный грейс-период, пишет Bloomberg.

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27 мая Россия должна была заплатить $71,25 млн по облигациям с погашением в 2026 году и $26,5 млн – по бумагам с погашением в 2036 году.

Министерство финансов России в тот день заявило, что Национальный расчетный депозитарий вовремя произвел выплату по внешним облигациям. Тем не менее, деньги до инвесторов не дошли.

Как пишет Bloomberg, именно этот депозитарий является зарегистрированным держателем облигаций. Это может быть использовано Россией в качестве аргумента о том, что она избежала дефолта, даже если деньги не придут на счета индивидуальных инвесторов.

25 мая закончилась генеральная лицензия Минфина США, позволявшая владельцам российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В российском Минфине заявили, что после этого будут обслуживать госдолг в рублях.

Минфин России уже однажды попытался выполнить долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России заморозил российский долларовый платеж. Но за несколько дней до наступления технического дефолта Россия передумала и все-таки заплатила в иностранной валюте.

Андрей Водяный

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