UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Владельцы еврообондов России не получили деньги вовремя. Запущен новый отсчет к дефолту

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 18:16
Владельцы еврообондов России не получили деньги вовремя. Запущен новый отсчет к дефолту - Фото
Фото: EPA

Владельцы российских еврооблигаций не получили вовремя купонные выплаты на сумму почти $100 млн. Это значит, что начался новый отсчет времени до возможного дефолта России – так называемый 30-дневный грейс-период, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

27 мая Россия должна была заплатить $71,25 млн по облигациям с погашением в 2026 году и $26,5 млн – по бумагам с погашением в 2036 году.

Министерство финансов России в тот день заявило, что Национальный расчетный депозитарий вовремя произвел выплату по внешним облигациям. Тем не менее, деньги до инвесторов не дошли.

Как пишет Bloomberg, именно этот депозитарий является зарегистрированным держателем облигаций. Это может быть использовано Россией в качестве аргумента о том, что она избежала дефолта, даже если деньги не придут на счета индивидуальных инвесторов.

  • 25 мая закончилась генеральная лицензия Минфина США, позволявшая владельцам российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В российском Минфине заявили, что после этого будут обслуживать госдолг в рублях.
  • Минфин России уже однажды попытался выполнить долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России заморозил российский долларовый платеж. Но за несколько дней до наступления технического дефолта Россия передумала и все-таки заплатила в иностранной валюте.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия госдолг еврооблигации дефолт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 