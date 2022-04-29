Пока без дефолта. Россия выплатила долларами долг, который предлагала в рублях
Министерство финансов России, которое 4 апреля пыталось выплатить в рублях $649,2 млн по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, все-таки рассчиталось в долларах. Если бы инвесторы не получили деньги в валюте до 4 мая, когда заканчивался льготный период, России угрожал бы дефолт.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
На сайте российского минфина говорится, что погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по этим бумагам "было осуществлено в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США".
Деньги уже на счету платежного агента – лондонского отделения Citibank.
"Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – отмечает министерство.
- 6 апреля Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.
- Министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства по заблокированным счетам российского правительства в американских банках после того, как стало известно о зверствах российской армии в Буче.
- В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской империи.
Комментарии