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Пока без дефолта. Россия выплатила долларами долг, который предлагала в рублях

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 16:12
Пока без дефолта. Россия выплатила долларами долг, который предлагала в рублях - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов России, которое 4 апреля пыталось выплатить в рублях $649,2 млн по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, все-таки рассчиталось в долларах. Если бы инвесторы не получили деньги в валюте до 4 мая, когда заканчивался льготный период, России угрожал бы дефолт.

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На сайте российского минфина говорится, что погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по этим бумагам "было осуществлено в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США".

Деньги уже на счету платежного агента – лондонского отделения Citibank.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – отмечает министерство.

  • 6 апреля Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.
  • Министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства по заблокированным счетам российского правительства в американских банках после того, как стало известно о зверствах российской армии в Буче.
  • В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской империи.
Андрей Водяный
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Россия еврооблигации рубли дефолт
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