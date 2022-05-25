Россия собралась платить по евробондам в рублях. Это оттянет дефолт на 30 дней

Россия будет проводить выплаты по своим долларовым гособлигациям в рублях. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства финансов РФ.

Решение обслуживать госдолг в рублях принято после того, как США не продлили действие генеральной лицензии и запретили американским инвесторам принимать платежи по облигациям от правительства России.

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Платеж в рублях нарушает условия по долларовым облигациям 2026 года, выплата по которым должна состояться в пятницу, 27 мая. Это приведет к запуску 30-дневного льготного периода, по истечение которого наступит дефолт, уточняет агентство.

Согласно плану Минфина РФ, выплаты в рублях будут производиться на счета иностранных инвесторов типа "С". Доступ к выплатам инвесторы смогут получить после обращения в Национальный депозитарий России.

Пока неясно, как будет проходить этот процесс и смогут ли инвесторы в конечном итоге получить платежи, подчеркивает агентство.

В пятницу Россия должна выплатить около $100 млн по внешнему долгу.

Из предстоящих выплат России допускают платежи в рублях только облигации 2036 года, номинированные в евро, с купоном, подлежащим погашению в пятницу.

Согласно условиям по облигациям с погашением в 2026 году, номинированных в долларах, в качестве альтернативных валют указаны только фунты стерлингов, евро или франки. Для следующих трех платежей в конце июня в облигационных документах рубль как альтернативная валюта для платежей не указан.

В апреле агентство Moody's Investors Service заявило, что попытка России заплатить по долларовым облигациям в рублях, а не в долларах США будет "расцениваться как дефолт", если ситуация не будет исправлена в течение 30 дней. Тогда Россия перевела средства инвесторам в долларах за несколько дней до истечения льготного периода.

Россия столкнулась с "искусственной ситуацией, созданной недружественным государством. У нас есть деньги и готовность платить", – цитирует агентство заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

3 мая России оставался один день до дефолта. Чтобы спастись, стране пришлось сжечь долларовые резервы. Но РФ удалось на три недели отсрочить дефолт. 24 мая Минфин США отказался продлить срок действия генеральной лицензии, которая позволяла американским инвесторам получать выплаты по российским облигациям.

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Роман Брыль

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