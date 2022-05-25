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Россия собралась платить по евробондам в рублях. Это оттянет дефолт на 30 дней

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 16:57
Россия собралась платить по евробондам в рублях. Это оттянет дефолт на 30 дней - Фото
Фото: depositphotos.com

Россия будет проводить выплаты по своим долларовым гособлигациям в рублях. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства финансов РФ.  

Решение обслуживать госдолг в рублях принято после того, как США не продлили действие генеральной лицензии и запретили американским инвесторам принимать платежи по облигациям от правительства России. 

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Платеж в рублях нарушает условия по долларовым облигациям 2026 года, выплата по которым должна состояться в пятницу, 27 мая. Это приведет к запуску 30-дневного льготного периода, по истечение которого наступит дефолт, уточняет агентство. 

Согласно плану Минфина РФ, выплаты в рублях будут производиться на счета иностранных инвесторов типа "С". Доступ к выплатам инвесторы смогут получить после обращения в Национальный депозитарий России.  

Пока неясно, как будет проходить этот процесс и смогут ли инвесторы в конечном итоге получить платежи, подчеркивает агентство.  

В пятницу Россия должна выплатить около $100 млн по внешнему долгу. 

Из предстоящих выплат России допускают платежи в рублях только облигации 2036 года, номинированные в евро, с купоном, подлежащим погашению в пятницу.  

Согласно условиям по облигациям с погашением в 2026 году, номинированных в долларах, в качестве альтернативных валют указаны только фунты стерлингов, евро или франки. Для следующих трех платежей в конце июня в облигационных документах рубль как альтернативная валюта для платежей не указан. 

В апреле агентство Moody's Investors Service заявило, что попытка России заплатить по долларовым облигациям в рублях, а не в долларах США будет "расцениваться как дефолт", если ситуация не будет исправлена в течение 30 дней. Тогда Россия перевела средства инвесторам в долларах за несколько дней до истечения льготного периода.  

Россия столкнулась с "искусственной ситуацией, созданной недружественным государством. У нас есть деньги и готовность платить", – цитирует агентство заявление министра финансов РФ Антона Силуанова. 

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Роман Брыль
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Минфин РФ Минфин США облигации дефолт России
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