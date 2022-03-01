UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия стала непригодна для иностранных инвестиций – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 17:18
Россия стала непригодна для иностранных инвестиций – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Развязанная война против Украины положила конец иностранным инвестициям в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.  

У России уже есть все признаки неинвестируемого рынка для глобальных инвесторов, считают в агентстве. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23% по итогам прошлой недели. Также резко упала стоимость облигаций РФ из-за растущего риска дефолта. Торговать рублем практически невозможно. 

Волна санкций, наложенных на страну в ответ на вторжение в Украину, заставляет финансовых менеджеров опасаться, что финансовый крах России будет длиться годами.  

Зарубежные инвесторы владели около $86 млрд российских акций на конец 2021 года. Большинство из них в настоящее время не могут вывести или должным образом торговать своими активами, после того как РФ запретила брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие зарубежным фондам. 

По оценкам Bloomberg Intelligence, почти $13 млрд российских акций, принадлежащих американским и европейским фондам, в настоящее время находятся в компаниях под санкциями. 

Акции российских компаний, котирующиеся за рубежом, продолжили падение во вторник на фоне эскалации боевых действий в Украине. 

"Нет никакого способа безопасно инвестировать в Россию. Это, вероятно, самая драматическая остановка инвестиций среди всех крупных стран в новейшей истории", – считает инвестор Марк Мобиус, который вывел из России последние свои инвестиции в акционерный капитал еще шесть месяцев назад. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против россии дефолт иностранные инвестиции экономические санкции против рф финансовый крах
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 