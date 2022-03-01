Россия стала непригодна для иностранных инвестиций – Bloomberg

Развязанная война против Украины положила конец иностранным инвестициям в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

У России уже есть все признаки неинвестируемого рынка для глобальных инвесторов, считают в агентстве.

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Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23% по итогам прошлой недели. Также резко упала стоимость облигаций РФ из-за растущего риска дефолта. Торговать рублем практически невозможно.

Волна санкций, наложенных на страну в ответ на вторжение в Украину, заставляет финансовых менеджеров опасаться, что финансовый крах России будет длиться годами.

Зарубежные инвесторы владели около $86 млрд российских акций на конец 2021 года. Большинство из них в настоящее время не могут вывести или должным образом торговать своими активами, после того как РФ запретила брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие зарубежным фондам.

По оценкам Bloomberg Intelligence, почти $13 млрд российских акций, принадлежащих американским и европейским фондам, в настоящее время находятся в компаниях под санкциями.

Акции российских компаний, котирующиеся за рубежом, продолжили падение во вторник на фоне эскалации боевых действий в Украине.

"Нет никакого способа безопасно инвестировать в Россию. Это, вероятно, самая драматическая остановка инвестиций среди всех крупных стран в новейшей истории", – считает инвестор Марк Мобиус, который вывел из России последние свои инвестиции в акционерный капитал еще шесть месяцев назад.

ЕБРР готовит санкции против России и Беларуси, отрежет их от доступа к своим финансам.

Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq прекратили торговать акциями восьми компаний из РФ.

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Роман Брыль

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