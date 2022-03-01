Россия стала непригодна для иностранных инвестиций – Bloomberg
Развязанная война против Украины положила конец иностранным инвестициям в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.
У России уже есть все признаки неинвестируемого рынка для глобальных инвесторов, считают в агентстве.
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Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23% по итогам прошлой недели. Также резко упала стоимость облигаций РФ из-за растущего риска дефолта. Торговать рублем практически невозможно.
Волна санкций, наложенных на страну в ответ на вторжение в Украину, заставляет финансовых менеджеров опасаться, что финансовый крах России будет длиться годами.
Зарубежные инвесторы владели около $86 млрд российских акций на конец 2021 года. Большинство из них в настоящее время не могут вывести или должным образом торговать своими активами, после того как РФ запретила брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие зарубежным фондам.
По оценкам Bloomberg Intelligence, почти $13 млрд российских акций, принадлежащих американским и европейским фондам, в настоящее время находятся в компаниях под санкциями.
Акции российских компаний, котирующиеся за рубежом, продолжили падение во вторник на фоне эскалации боевых действий в Украине.
"Нет никакого способа безопасно инвестировать в Россию. Это, вероятно, самая драматическая остановка инвестиций среди всех крупных стран в новейшей истории", – считает инвестор Марк Мобиус, который вывел из России последние свои инвестиции в акционерный капитал еще шесть месяцев назад.
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