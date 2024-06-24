Российская "дочка" китайского банка не принимает платежи от крупнейших банков РФ

У россиян возникнут дополнительные расходы как по времени, так и по стоимости обработки платежей

Bank of China (Фото - Depositphotos)

С 24 июня российская дочерняя структура китайского Bank of China приостановила все операции с попавшими под санкции США банками России. Об этом рассказали российскому "Коммерсанту" источники на финансовом рынке.

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"Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные расходы как по времени, так и по стоимости обработки платежей", – отметил один из финансистов.

По его словам, банк играл существенную роль в банковском платежном трафике. Источники издания считают, что решение связано с опасениями вторичных санкций США. При этом работать с неподсанкционированными кредитными организациями России банк пока продолжает.

На российском рынке "дочка" Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков. Учреждение является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. Бизнес банка сосредоточен на платежах в юанях между Россией и Китаем.

Источники на финансовом рынке подтверждают: в последнее время платежи все чаще производят через небанковских платежных агентов, что делает всю цепочку трансакций менее прозрачной.