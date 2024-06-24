Російська "дочка" китайського банку не приймає платежі від найбільших банків РФ

У росіян виникнуть додаткові витрати як за часом, так і за вартістю оброблення платежів

Bank of China (Фото - Depositphotos)

З 24 червня російська дочірня структура китайського Bank of China призупинила всі операції з банками Росії, які потрапили під санкції США. Про це розповіли російському "Коммерсанту" джерела на фінансовому ринку.

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"Для російського ринку це не дуже приємна новина. Виникнуть додаткові витрати як за часом, так і за вартістю оброблення платежів", – зазначив один із фінансистів.

За його словами, банк відігравав істотну роль у банківському платіжному трафіку. Джерела видання вважають, що рішення пов'язане з побоюваннями вторинних санкцій США. Водночас працювати з непідсанкціонованими кредитними організаціями Росії банк поки що продовжує.

На російському ринку "дочка" Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур китайських банків. Установа є опорною розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, держструктур та великих російських компаній. Бізнес банку зосереджений на платежах у юанях між Росією та Китаєм.

Джерела на фінансовому ринку підтверджують: останнім часом платежі все частіше проводять через небанківських платіжних агентів, що робить весь ланцюжок трансакцій менш прозорим.