Российский бизнес перечислил более $3 млрд "на войну" – больше, чем ожидал режим Путина

План Кремля собрать больше денег с российских компаний сработал. Они существенно пополнили казну для войны против Украины

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Режим диктатора Владимира Путина собрал с российского бизнеса более $3 млрд налога на войну. Об этом рассказал газете "Известия" в среду министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Налогоплательщик имеет выбор: заплатить в этом году по ставке 5% или в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этого мероприятия сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали", — сказал он.

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Общие поступления уже достигли 305 млрд рублей ($3,29 млрд по нынешнему курсу), хотя до конца января 2024 года российские власти рассчитывали на 300 млрд рублей ($3,24 млрд).

Новый разовый налог в России предусматривает однократную выплату компаниями 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов. Это касается компаний с прибылью более 1 млрд рублей.

Сумму налога можно было уменьшить вдвое – до 5%, если перевести в бюджет деньги до 30 ноября 2023 года.

Деньги будут зачислены в федеральный бюджет и помогут режиму Путина пополнить казну для войны против Украины.