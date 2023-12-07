Російський бізнес перерахував понад $3 млрд "на війну" – більше, ніж очікував режим Путіна

План Кремля зібрати більше грошей з російських компаній спрацював. Вони суттєво поповнили скарбницю для війни проти України

Фото: EPA

Режим диктатора Володимира Путіна зібрав з російського бізнесу понад $3 млрд податку на війну. Про це розказав газеті "Известия" в середу міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

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"Платник податків має вибір: заплатити цього року за ставкою 5% або наступного року за ставкою 10%. Ми бачимо, що захід та очікування від цього спрацювали, загальний обсяг доходів, який ми планували зібрати, зібрали", – сказав він.

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Загальні надходження сягнули вже 305 млрд рублів ($3,29 млрд за нинішнім курсом), хоча до кінця січня 2024 року російська влада розраховувала на 300 млрд рублів ($3,24 млрд).

Новий разовий податок у Росії передбачає однократну виплату компаніями 10% суми перевищення прибутку за 2021-2022 роки над показниками 2018-2019 років. Це стосуватиметься компаній з прибутком понад 1 млрд рублів.

Суму податку можна було зменшити вдвічі – до 5%, якщо переказати до бюджету гроші до 30 листопада 2023 року.

Гроші зараховуватимуться до федерального бюджету і допоможуть режиму Путіна поповнити скарбницю для війни проти України.