Російський бізнес перерахував понад $3 млрд "на війну" – більше, ніж очікував режим Путіна
Режим диктатора Володимира Путіна зібрав з російського бізнесу понад $3 млрд податку на війну. Про це розказав газеті "Известия" в середу міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.
"Платник податків має вибір: заплатити цього року за ставкою 5% або наступного року за ставкою 10%. Ми бачимо, що захід та очікування від цього спрацювали, загальний обсяг доходів, який ми планували зібрати, зібрали", – сказав він.
Загальні надходження сягнули вже 305 млрд рублів ($3,29 млрд за нинішнім курсом), хоча до кінця січня 2024 року російська влада розраховувала на 300 млрд рублів ($3,24 млрд).
Новий разовий податок у Росії передбачає однократну виплату компаніями 10% суми перевищення прибутку за 2021-2022 роки над показниками 2018-2019 років. Це стосуватиметься компаній з прибутком понад 1 млрд рублів.
Суму податку можна було зменшити вдвічі – до 5%, якщо переказати до бюджету гроші до 30 листопада 2023 року.
Гроші зараховуватимуться до федерального бюджету і допоможуть режиму Путіна поповнити скарбницю для війни проти України.
- Зеленський у вересні поскаржився, що контрнаступ України йде швидше, ніж на Заході вводяться нові санкції.
- На початку грудня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти знову перевищили довоєнні показники.