Германия не против. Россию отключат от SWIFT в ближайшие несколько дней – Reuters

Решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщил агентству Reuters глава центрального банка страны, входящей в еврозону, попросивший не называть его имени.

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"SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней", — сказал глава центробанка.

"Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, а это будет дорого", – добавил глава центрального банка.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, Венгрия, которая блокировала отключение России от SWIFT, изменила свое решение.

"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT", – написал Моравецкий в Twitter.

Германия, пследняя стнана, бокировавшая решение также приняла решение поддержать отключение России от SWIFT. Об этом сообщил редактор Радио Свободы со ссылкой на свои источники. https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1497552986956046336

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Роман Брыль

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