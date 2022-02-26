UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия не против. Россию отключат от SWIFT в ближайшие несколько дней – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 15:23
Германия не против. Россию отключат от SWIFT в ближайшие несколько дней – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Решение об отключении России от глобальной платежной системы SWIFT будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщил агентству Reuters глава центрального банка страны, входящей в еврозону, попросивший не называть его имени.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней", — сказал глава центробанка.  

"Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон, а это будет дорого", – добавил глава центрального банка. 

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, Венгрия, которая блокировала отключение России от SWIFT, изменила свое решение. 

"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT", – написал Моравецкий в Twitter.  

Германия, пследняя стнана, бокировавшая решение также приняла решение поддержать отключение России от SWIFT. Об этом сообщил редактор Радио Свободы со ссылкой на свои источники. https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1497552986956046336  

 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий SWIFT отключение России от SWIFT
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 