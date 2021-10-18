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Рост экономики Украины за восемь месяцев ускорился до 2,9% – Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 15:01
Рост экономики Украины за восемь месяцев ускорился до 2,9% – Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

За январь-август 2021 года рост ВВП Украины составил 2,9%. Об этом сообщило Министерство экономики в обзоре за август 2021 года.

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По расчетам Минэкономики, сводный индекс производства увеличился на 2,1% (на 1,3% в январе-июле 2021 года, падение на 5,8% за восемь месяцев 2020 года), ВВП – на 2,9% (на 2,1% в январе-июле 2021 года, падение на 5,7% за восемь месяцев 2020 года).

"Почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали увеличение объемов производства, которое поддерживалось высоким уровнем цен на мировых товарных рынках, активным наращиванием объемов с/х производства, оптимистичными настроениями бизнеса в условиях действия "зеленого" уровня эпидемической опасности на всей территории страны", – говорится в обзоре.

Минэкономики прогнозирует, что по итогам года рост ВВП составит 4%.

Среди рисков названы: обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны коронавируса.

Сводный индекс производства и ВВП, изменение, % к соответствующему периоду предыдущего года

Рост экономики Украины за восемь месяцев ускорился до 2,9% – Минэкономики
  • 15 сентября Минэкономики сообщило, что рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года.  В Госстате уточнили, реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.  
  • МВФ в октябрьском отчете ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% по итогам 2021 года.

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Анна Лыса-Кузмич
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ВВП экономический рост минэкономики экономическая активность
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