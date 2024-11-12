Рост курса и повышение цен: украинцы ожидают ухудшения экономической ситуации

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Индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2024 года уменьшился на 3,8 пункта и составляет 68,8 пункта, свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 54,3 п., что на 1,5 п. ниже уровня этого показателя в сентябре. Индекс экономических ожиданий в октябре снизился на 5,3 п. и составляет 78,5 п.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,9 п. и составляет 127,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. и составляет 190,7 п. 172,4 п.

"Продолжаем наблюдать негативную динамику Индекса потребительских настроений. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшенные экономические ожидания, особое снижение показывает индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года. Текущее положение населения сейчас без весомых изменений. Кроме этого, инфляционные и девальвационные ожидания остаются на уровне предыдущего периода", – отмечают аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.