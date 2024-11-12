Зростання курсу та підвищення цін: українці очікують погіршення економічної ситуації

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Індекс споживчих настроїв українців у жовтні 2024 року зменшився на 3,8 пункту та становить 68,8 пункту, свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зменшився і складає 54,3 п., що на 1,5 п. нижче за рівень цього показника у вересні. Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 5,3 п. і складає 78,5 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 п. і складає 127,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та складає 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. і складає 172,4 п.

"Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без вагомих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду", – зазначають аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.