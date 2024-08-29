Рост прибыли на 500%: Госстат назвал самые прибыльные и убыточные отрасли в 2024 году

Наибольший рост прибыли зафиксирован в сельском хозяйстве, убытков – в секторе развлечений

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Прибыль украинских крупных и средних предприятий выросла на 49,7% в первой половине 2024 года по сравнению с январем-июнем прошлого года до 619,6 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Убытки предприятий выросли на 10,6% в годовом выражении до 128,4 млрд грн за отчетный период.

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий был положительным и составил 491,2 млрд грн (за январь-июнь 2023 года также положительный – 298 млрд грн).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2024 года составила 25,7% (за январь-июнь 2023 года – 25,5%).

Наибольший рост прибыли до налогообложения в первом полугодии (к январю-июню 2023 года) зафиксирован в сельском, рыбном и лесном хозяйстве – 502%, образовании – 498%, профессиональной, научной и технической деятельности – 369%, строительстве – 103%.

Наибольший рост убытков зафиксирован в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе – 951%, временном размещении и организации питания – 179%, информации и телекоммуникации – 89%.