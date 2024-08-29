Зростання прибутку на 500%: Держстат назвав найприбутковіші та збиткові галузі у 2024 році

Найбільше зростання прибутку зафіксовано у сільському господарстві, збитків – у секторі розваг

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Прибуток українських великих та середніх підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року порівняно з січнем-червнем минулого року до 619,6 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні до 128,4 млрд грн за звітний період.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 млрд грн (за січень-червень 2023 року також позитивний – 298 млрд грн).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023-го – 25,5%).

Найбільше зростання прибутку до оподаткування у першому півріччі (до січня-червня 2023 року) зафіксовано у сільському, рибному та лісовому господарстві – 502%, освіті – 498%, професійній, науковій та технічній діяльності – 369%, будівництві – 103%.

Найбільше зростання збитків зафіксовано у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування – 179%, інформації та телекомунікації – 89%.