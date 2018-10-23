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23.10.2018, 12:25

Rothschild поможет Украине разместить евробонды

Rothschild поможет Украине разместить евробонды

Минфин привлек Rothschild в качестве советника в рамках выпуска еврооблигаций

Министерство финансов Украины в рамках выпуска новых еврооблигаций привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации серии встреч с инвесторами и Rothschild в качестве финансового советника. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Встречи с инвесторами пройдут сегодня и завтра в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

По итогам встреч Украина намерена выпустить евробонды, деноминированные в долларах, по правилу 144А (для квалифицированных американских инвесторов) и положению S (для неамериканских инвесторов).

Ранее сообщалось, что Украина планирует разместить десятилетние еврооблигации в долларах индикативного объема.

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Теги: Минфин, гособлигации, rothschild
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