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Розничная торговля выходит на докарантинный уровень - исследование ПриватБанка

Розничная торговля выходит на докарантинный уровень - исследование ПриватБанка
22.06.2020, 14:07

По данным ПриватБанка, продуктовый ритейл выходит из карантина без потерь. В мае безналичный оборот был выше по сравнению с февралем на 23%

По итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля. Об этом свидетельствует количество и объемы оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за пять месяцев, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что продуктовый ритейл выходит из карантина на данный момент без потерь. В марте и апреле по сравнению с февралем безналичный оборот в сети продуктовых магазинов вырос на 25%, в мае - на 23%. 

В первые месяцы карантина самым большим был рост безналичного оборота в сети аптек и магазинов медицинских товаров: в марте по сравнению с февралем на 30%. При этом в мае в аптечной сети он упал на 18% по сравнению с февралем.

За время карантина самым значительным было падение безналичного оборота на рынке электроники и бытовой техники. В марте оно составило 10% по сравнению с февралем, в апреле - 43%. При этом, в мае обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень.

В банке отмечают, что по итогам мая практически к докарантинному уровню вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле отмечено падение продаж на 20%.

В ПриватБанке напоминают, что на период действия "жесткого" карантина не начисляли комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.

  • По данным НБУ, за январь-март совершено более 1,18 безналичных операций на 503 млрд грн - это 85,4% всех операций с карточками и 54,6% от их общей суммы.
  • По прогнозам Кабинета министров, из-за карантина среди наиболее пострадавших могут оказаться гостинично-ресторанный бизнес (-91%), оптовая и розничная торговля (-45%), промышленность (-43%), транспорт (-31%).
  • По прогнозам НБУ, полное восстановление потребительских настроений ожидается в 2021 году, а рост частного потребления в 2021-2022 годах будет на уровне 5-7% в год.
  • 19 июня Кабмин продлил адаптивный карантин для предотвращения распространения коронавируса до 31 июля. Подробнее о том, что запрещено, читайте здесь >>>

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Анна Андреева
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ритейл карантин розничная торговля
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