Розничная торговля выходит на докарантинный уровень - исследование ПриватБанка

По итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля. Об этом свидетельствует количество и объемы оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за пять месяцев, сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что продуктовый ритейл выходит из карантина на данный момент без потерь. В марте и апреле по сравнению с февралем безналичный оборот в сети продуктовых магазинов вырос на 25%, в мае - на 23%.
В первые месяцы карантина самым большим был рост безналичного оборота в сети аптек и магазинов медицинских товаров: в марте по сравнению с февралем на 30%. При этом в мае в аптечной сети он упал на 18% по сравнению с февралем.
За время карантина самым значительным было падение безналичного оборота на рынке электроники и бытовой техники. В марте оно составило 10% по сравнению с февралем, в апреле - 43%. При этом, в мае обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень.
В банке отмечают, что по итогам мая практически к докарантинному уровню вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле отмечено падение продаж на 20%.
В ПриватБанке напоминают, что на период действия "жесткого" карантина не начисляли комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка.
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