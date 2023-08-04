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Рубль обвалился к минимуму с весны 2022 года после атаки на Новороссийск

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:59
Рубль обвалился к минимуму с весны 2022 года после атаки на Новороссийск - Фото
Фото: depositphotos.com

Российский рубль впервые с весны 2022 года опустился до 95 RUB/USD после атаки надводных дронов на порт Новороссийск. Котировки опубликованы на платформе investing. 

Рубль также упал по отношению к евро до 104 RUB/EUR – самой низкой отметки с 28 марта 2022 года. 

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В ходе торговой сессии на Московской бирже рубль несколько отыграл позиции и по состоянию на 13:00 котировался на уровне 94,9 за доллар и 103,8 за евро. 

Утром 4 августа Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", подтвердили источники LIGA.net в ведомстве.  

На видео видна атака надводного дрона СБУ по вражескому кораблю, где находится около 100 человек экипажа.  

Беспилотник был начинен 450 килограммами тротила, утверждают собеседники. 

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Роман Брыль
рубльновороссийскпадение рубля
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