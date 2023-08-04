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Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:59
Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ - Фото
Фото: depositphotos.com

Російський рубль вперше з весни 2022 року опустився до 95 RUB/USD після атаки надводних дронів на порт Новоросійськ. Котирування опубліковано на платформі investing.

Рубль також упав щодо євро до 104 RUB/EUR – найнижчої позначки з 28 березня 2022 року.

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У ході торгової сесії на Московській біржі рубль згодом дещо відіграв позиції й на 13:00 котирувався на рівні 94,9 за долар і 103,8 за євро.

Вранці 4 серпня Служба безпеки України провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", підтвердили джерела LIGA.net у відомстві.

На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебувають близько 100 осіб екіпажу.

Безпілотник було начинено 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.

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Роман Бриль
Новоросійськросійський рубльпадіння рубля
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