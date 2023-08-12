Рубль упал до 100 единиц за доллар

Российский рубль продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Евро к моменту публикации стоит 109,64 рубля.

Рубль достиг отметки 98,38 за доллар утром 11 августа, однако затем валюта продолжила падение ровно до 100 рублей.

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С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро – на 42%. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

10 марта в прошлом году курс доллара поднимался до 121,5275.

29 июня 2023 года в России произошел очередной обвал рубля: инвесторы спасали свои активы.

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