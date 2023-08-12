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Рубль обвалився до 100 одиниць за долар

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 10:29
Рубль обвалився до 100 одиниць за долар - Фото
Рубль на тлі Кремля (Фото - EPA)

Російський рубль продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів, свідчать дані Мосбіржі. 

Євро на момент публікації коштує 109,64 рубля.

Рубль досяг позначки 98,38 за долар вранці 11 серпня, однак потім валюта продовжила падіння рівно до 100 рублів. 

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З початку 2023 року курс долара у РФ зріс на понад 38%, тоді як євро – на 42%. За версією Bloomberg, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

10 березня минулого року курс долара підіймався до 121,5275.

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Наталія Софієнко
курс рубляросійська економіка
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