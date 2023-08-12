Рубль обвалився до 100 одиниць за долар

Російський рубль продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів, свідчать дані Мосбіржі.

Євро на момент публікації коштує 109,64 рубля.

Рубль досяг позначки 98,38 за долар вранці 11 серпня, однак потім валюта продовжила падіння рівно до 100 рублів.

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З початку 2023 року курс долара у РФ зріс на понад 38%, тоді як євро – на 42%. За версією Bloomberg, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

10 березня минулого року курс долара підіймався до 121,5275.

29 червня 2023 року у Росії стався черговий обвал рубля: інвестори рятували свої активи.

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