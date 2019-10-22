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Рынок земли. МВФ не против ограничений для иностранцев

Рынок земли. МВФ не против ограничений для иностранцев
22.10.2019, 14:54

Смена концепции земельной реформы не повлияет на переговоры с МВФ, говорит министр экономики

У международных партнеров Украины нет конкретных требований по модели внедрения рынка земли, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-конференции 22 октября.

"Действительно, мы обсуждали в Вашингтоне (во время встречи с МВФ, ЕБРР и ВБ - ред.) вопросы рынка земли. Мы не можем раскрывать всех деталей, но там нет конкретных требований или пожеланий - это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем", - сказал Милованов.

По его словам, единственное требование этих институций - детенизация рынка земли в Украине. Поэтому отсрочка возможности покупать землю иностранцам, которую предлагают в обновленном законопроекте, не должна повлиять на ход будущих переговоров с МВФ о новой программе.

"Я думаю, это ограничение не создаст нам никаких проблем с точки зрения международных партнеров и МВФ", - сказал министр.

Ранее Милованов также сообщил, что Украина нашла общий язык с МВФ в вопросе ПриватБанка.

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рынок земли переговоры с мвф Тимофей Милованов
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