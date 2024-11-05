С середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ – детали

Внутренне перемещенные лица, которые должны платить за съемное жилье свыше 30% своего дохода, смогут получить финансовую помощь от государства

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Для семей переселенцев с середины января заработает программа субсидий на арендуемое жилье. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 5 ноября, передает "Урядовий портал".

"Для переселенцев с середины января следующего года запускаем программу субсидий на арендуемое жилье. Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов", – отметил премьер.

Как уточнили в Минсоцполитики арендодателям, которые сдают жилье ВПЛ и имеют типичный договор об аренде (он будет в электронной форме и в свободном доступе как приложение к постановлению, все смогут распечатать), государство компенсирует часть налога на доходы физических лиц и военный сбор, т.е. начислит соответствующую сумму налога на карточный счет арендодателя.

Шмыгаль добавил, что всего 2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы.

"Пенсионный фонд уже перечислил их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды", – отметил премьер.

Кроме того, около 500 000 домохозяйств этой зимой получат выплаты на приобретение твердого топлива, в частности дров и угля. По его словам, средства в размере до 21 000 грн на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах.

Для военных Кабмин упростил механизм назначения жилищно-коммунальных льгот.