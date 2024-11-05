Із середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО – деталі

Внутрішньо переміщені особи, які мають платити за орендоване житло понад 30% свого доходу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави

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Для родин переселенців із середини січня запрацює програма субсидій на орендоване житло. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 5 листопада, передає Урядовий портал.

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"Для переселенців із середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів", – зазначив прем'єр.

Як уточнили у Мінсоцполітики орендодавцям, які здають житло ВПО і мають типовий договір про оренду (він буде в електронній формі та у вільному доступі як додаток до постанови, будь-хто зможе роздрукувати), держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб і військовий збір, тобто нарахує відповідну суму податку на картковий рахунок орендодавця.

Шмигаль додав, що всього 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги.

"Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", – зауважив прем'єр.

Окрім цього, близько 500 000 домогосподарств цієї зими отримають виплати на придбання твердого палива, зокрема дров та вугілля. За його словами, кошти в розмірі до 21 000 грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

Для військових Кабмін спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг.