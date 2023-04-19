UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Самый высокий показатель за три года: с января бизнесу возместили 45,5 млрд грн НДС

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 11:33
Самый высокий показатель за три года: с января бизнесу возместили 45,5 млрд грн НДС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С начала года и по состоянию на 19 апреля объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса составляет 45,5 млрд грн. Это самая большая сумма за три последних года. Об этом информирует глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, никакой просрочки в части проверки заявок на возмещение НДС со стороны налоговой нет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"На исполнении в казначействе находится 3,9 млрд грн. Это тот НДС, возмещение которого задерживается в пределах действия п. 55 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Срок задержания 3-4 недели", – заявил Гетманцев и добавил, что ситуация с возмещением НДС стабилизирована.

С начала полномасштабной войны возмещение НДС было почти полностью прекращено. В январе 2022 года оно составило 18,52 млрд грн, в феврале – 12,07 млрд грн, в марте – 0,82 млрд грн, а в апреле и мае полностью не было и возобновилось только в июне, когда было выплачено 9,5 млрд грн, в июле снова практически остановилось – 0,6 млн грн. В августе сумма выплат составила 9,4 млрд грн, в сентябре – 1,6 млрд грн и в октябре – 10,9 млрд грн.
  • С октября украинский бизнес массово жалуется на затягивание возмещения НДС, обвиняя в этом Налоговую. Сокращение этих поступлений может привести к вымыванию оборотных средств бизнеса и его "бегству" в тень.
  • Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса вырос в ноябре на 20% по сравнению с октябрем и составил 13,6 млрд грн

Читайте также: Почему Налоговая затягивает возмещение НДС бизнесу и чем это грозит

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
возмещение НДС налоги Даниил Гетманцев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 