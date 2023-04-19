Самый высокий показатель за три года: с января бизнесу возместили 45,5 млрд грн НДС

С начала года и по состоянию на 19 апреля объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса составляет 45,5 млрд грн. Это самая большая сумма за три последних года. Об этом информирует глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, никакой просрочки в части проверки заявок на возмещение НДС со стороны налоговой нет.

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"На исполнении в казначействе находится 3,9 млрд грн. Это тот НДС, возмещение которого задерживается в пределах действия п. 55 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Срок задержания 3-4 недели", – заявил Гетманцев и добавил, что ситуация с возмещением НДС стабилизирована.

С начала полномасштабной войны возмещение НДС было почти полностью прекращено. В январе 2022 года оно составило 18,52 млрд грн, в феврале – 12,07 млрд грн, в марте – 0,82 млрд грн, а в апреле и мае полностью не было и возобновилось только в июне, когда было выплачено 9,5 млрд грн, в июле снова практически остановилось – 0,6 млн грн. В августе сумма выплат составила 9,4 млрд грн, в сентябре – 1,6 млрд грн и в октябре – 10,9 млрд грн.

С октября украинский бизнес массово жалуется на затягивание возмещения НДС, обвиняя в этом Налоговую. Сокращение этих поступлений может привести к вымыванию оборотных средств бизнеса и его "бегству" в тень.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса вырос в ноябре на 20% по сравнению с октябрем и составил 13,6 млрд грн

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Наталія Софієнко

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