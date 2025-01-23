Саудовская Аравия обещает инвестировать в США $600 млрд за время правления Трампа

Саудовская Аравия в 2017 году обещала $450 млрд инвестиции в США, когда Дональд Трамп в первый раз стал президентом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман (Фото: Lucas Coch / EPA)

Саудовская Аравия планирует инвестировать в США $600 млрд в течение следующих четырех лет. Об этом пишет АР со ссылкой на сообщения саудовских информагентств о результатах телефонного разговора наследного принца Мухаммеда ибн Салмана с президентом США Дональдом Трампом.

"Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет на сумму $600 млрд и, возможно, даже больше", — цитирует АР сообщения агентств.

Куда именно будут направлены инвестиции — не уточняется. Саудовские суверенные фонды благосостояния ранее приобрели крупные доли в американских компаниях, а сейчас присматриваются к американской индустрии спорта. При этом Саудовская Аравия в основном полагается на оружие и оборонные системы производства США, которые могут стать частью инвестиций.

Читайте также Почему многие люди идеализируют Трампа и надеются, что он закончит войну

Ожидается, что Саудовская Аравия может стать первой страной, которую посетит Трамп в качестве нового президента США. Так уже было в 2017 году, когда в начале свое первого президентского срока Трамп нарушил традицию и посетил Саудовскую Аравию, а не Великобританию, как это делали американские президенты до него. Тогда, перед визитом Трампа, Саудовская Аравия пообещала инвестиции в США в размере $450 млрд.

В понедельник, 20 января, после своей инаугурации Трамп говорил о возможном повторном визите в королевство в рамках своей первой зарубежной поездки, как он это сделал в 2017 году.

"Первая зарубежная поездка обычно была в Великобританию, но... в прошлый раз я сделал это с Саудовской Аравией, потому что они согласились купить нашу продукцию на $450 млрд", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

22 января 2025 года Трамп пригрозил России высокими налогами, тарифами и санкциями, если не будет быстрого мира.

Читайте также: Криптопроект семьи Трампа имеет $345 млн в крипте. Во что инвестирует World Liberty Fi?